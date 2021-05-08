В Свердловской области больше трех тысяч педагогов техникумов и колледжей получат доплаты за кураторство

Выплаты получат кураторы 111 колледжей и техникумов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области более трех тысяч педагогов в колледжах и техникумах, работающих помимо основного направления кураторами учебных групп, будут получать дополнительные выплаты. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

Напомним, что назначить выплаты кураторам поручил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Получать доплаты будут педагоги, занимающиеся кураторством, наряду с классными руководителями, которые получают выплаты с прошлого года также по поручению главы государства.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, на сегодня в нашем регионе действует 111 колледжей и техникумов, в которых насчитывается около 3 900 групп студентов.

- Информация об общем количестве студенческих групп для расчета объема средств из федерального бюджета на начисление выплат уже направлена в Минпросвещения РФ, - рассказал он.