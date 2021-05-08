Магомед Курбанов одержал победу над Лиамом Смитом в поединке за WBO International в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

В Екатеринбурге турнир RCC Boxing Promotions завершился победой российского боксера Магомеда Курбанова над британцем Лиамом Смитом. Как рассказали в пресс-службе RCC Boxing Promotions, бой начался спокойно, война на ринге началась ближе к концу поединка.

- Боксеры постоянно рубились, входили в жесткие размены и в каждом перерыве успевали обмениваться любезностями. Финальный раунд стал по-настоящему чемпионским - оба били друг друга каждую секунду, - отметили в RCC Boxing Promotions.

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

Единогласным решением судей победу одержал Магомед Курбанов и стал новым чемпионом WBO International. Теперь победитель по решению менеджмента WBO сможет помериться силами с Тимом Цзю - сыном легендарного боксера Кости Цзю.

- Поединок со Смитом самый сложный, крутой и большой бой в моей карьере. Смит серьезный соперник, еще до боя он хвастался своими победами, но в ринге это абсолютно неважно, здесь нет чемпионов здесь победит сильнейший, - рассказал Магомед Курбанов. - Дальше я буду боксировать с Тимом Цзю.

Отметим, что за боем из зала следили основатель лиги RCC Boxing Игорь Алтушкин, и такие гости турнира, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл и боец Сергей Харитонов.