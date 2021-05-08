Автобусы и трамваи будут ездить по измененном маршрутам до 11:15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга, сегодня, 8 мая с 09:45 до 11:15 автобусы и трамваи будут ездить по измененным маршрутам. Для проезда транспорта будет закрыта нечетная сторона проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского. Это связано с возложением венков к памятнику маршала Советского Союза Георгию Жукову в честь 76-й годовщины Победы.

Автобусы, курсирующие на этом участке, проследуют со следующими остановками:

Фото: скриншот

Трамваи будут следовать по следующим маршрутам: