Автобусы и трамваи будут ездить по измененном маршрутам до 11:15
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Екатеринбурга, сегодня, 8 мая с 09:45 до 11:15 автобусы и трамваи будут ездить по измененным маршрутам. Для проезда транспорта будет закрыта нечетная сторона проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского. Это связано с возложением венков к памятнику маршала Советского Союза Георгию Жукову в честь 76-й годовщины Победы.
Автобусы, курсирующие на этом участке, проследуют со следующими остановками:
Фото: скриншот
Трамваи будут следовать по следующим маршрутам:
Фото: скриншот