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Общество8 мая 2021 6:27

В Арамили прокуратура проверит информацию о свалке отходов возле «Парка Сказов»

Специалисты дадут оценку соблюдения требований экологического законодательства
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В Арамили нашли несанкционированное захоронение отходов

В Арамили нашли несанкционированное захоронение отходов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамили природоохранная прокуратура Свердловской области проверит информацию о несанкционированном захоронении отходов возле культурно-развлекательного центра «Парк Сказов».

- Будет дана оценка соблюдения требований экологического законодательства, об отходах производства и потребления, а также законодательства в сфере лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и размещении отходов I-IV классов опасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того специалистами будет установлен объем и виды размещенных отходов. К проверке также подключились сотрудники «Центр экологического мониторинга и контроля».