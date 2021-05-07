В Екатеринбурге пожарные спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с четвертого этажа

Фото: "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге пожарные спасли мужчину, который решил спрыгнуть с четвертого этажа. Инцидент произошел недалеко от здания «Сима-Ленда», расположенного на улице Черняховского, и попал на камеру очевидцев. Мужчина разбил окно и уже собирался сделать шаг.

- Свидетели происшествия вызвали пожарных. Они прибыли оперативно и протянули многометровую лестницу, чтобы спасти горожанина, - сообщают очевидцы.

Спасатели не дали осуществить задуманное отчаянному молодому человеку. Они сбили его с ног и завалились вместе с ним в комнату. Что могло стать причиной для такого шага екатеринбуржца, пока неизвестно.