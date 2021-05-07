В Верхней Пышме стартовал турнир на призы олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой

Турнир продлится до 8 мая включительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме стартовал турнир на призы олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анастасии Татаревой.

Соревнования начались 7 мая во «Дворце спорта УГМК». Турнир продлится до 8 мая включительно.

В соревнованиях приняли участие девочки разных возрастов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Более 500 спортсменок будут бороться в индивидуальных и групповых упражнениях. В программе ГАЛА-концерт, не уступающий церемониям чемпионатов мира и автограф-сессия с Олимпийскими чемпионками, - рассказали организаторы.

Анастасия Татерева не только обладательница золота Олимпиады, но и многократная чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях. Сегодня она входит в состав сборной России и готовится ко своей второй Олимпиаде, которая пройдет уже этим летом в Токио.