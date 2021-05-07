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Общество7 мая 2021 16:31

Авиакомпания «Победа» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Кипр этим летом

Прямые рейсы из уральской столицы появятся уже с 15 июня
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Добраться из уральской столицы в Ларнаку можно будет без пересадок

Добраться из уральской столицы в Ларнаку можно будет без пересадок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом из Екатеринбурга можно будет прямым рейсом на Кипр. За перевозку пассажиров в Ларнаку возьмется российская авиакомпания «Победа». Первый полет назначен на 15 июня. Стоимость билетов составит от 10 тысяч рублей в одну сторону.

- Добраться из уральской столицы в Ларнаку можно будет без пересадок. Время в пути составит пять часов и десять минут. Рейсы будут выполняться раз в неделю, - сообщает пресс-служба авиакомпании «Победа».

Ранее сообщалось, что авиакомпания Utair готовится к летнему сезону и запускает прямые рейсы из Екатеринбурга до Анапы. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю, время в пути: три часа, стоимость билета составит от семи тысяч рублей.