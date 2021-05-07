В Академическом пройдут соревнования по авиамоделированию

Понаблюдать за полетом авиамоделей смогут все желающие Фото: Евгения ГУСЕВА

Федерация Авиамоделизма Свердловской области проведет в Академическом районе Екатеринбурга соревнования метательных планеров F3K и F5J.

- Со свистом рассекая воздух, яркие модели, брошенные умелой рукой взлетают на высоту до 100 метров и бесшумно планируют. Для пилотов это азарт спортивного состязания, а для большинства зрителей это просто красивое зрелище, - приводит слова президента федерации Петра Бобова УК «Академическая».

Соревнования пройдут 10 мая на поле Преображенского парка. Понаблюдать за полетом авиамоделей смогут все желающие. Открытие намечено на 10 утра, а сами полеты начнутся в 10.30. Подведение итогов – в 16 часов.