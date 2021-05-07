Хоккейный клуб «Автомобилист» подписал контракт с экс-игроком «Сибири»

Спортсмен начинал свою карьеру в Ярославле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» заключил односторонний контракт с 27-летним центральным и крайним нападающим Даниилом Романцевым. Контракт с экс-игроком «Сибири» рассчитан на два года. Спортсмен начинал свою карьеру в Ярославле, является воспитанником местного «Локомотива».

- Успешный сезон в Высшей лиге предопределил дальнейшую карьеру хоккеиста. Габаритным нападающим заинтересовалась «Сибирь», в которой Романцев и провел предыдущие три сезона, - сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист».

В первом сезоне после возвращения в КХЛ он стал лучшим снайпером команды, забросил 14 шайб в 60 играх регулярного сезона. Также в карьере игрока были такие клубы, как «Югра», «Нефтехимик», «Амур», новокузнецкий «Металлург». Всего в КХЛ он провел 298 матчей и заработал 70 результативных очков.