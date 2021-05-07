На Урале в первую половину майских выходных задержали больше 350 пьяных водителей

Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в первой половине майских выходные инспекторы ДПС задержали больше 350 пьяных водителей за рулем. При этом 60 водителей отказались от прохождения освидетельствования, несмотря на это им также грозят крупные штрафы и лишение права управления. Всего с 1 по 4 мая в рамках рейда «Безопасная дорога» полицейские выявили больше 12 тысяч различных нарушений ПДД.

- 50 водителей задержаны за рулем нетрезвыми повторно, им грозит уже уголовная ответственность. Кроме этого, задержаны 400 водителей, не имеющих права управления, - сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Рейды Госавтоинспекции продолжатся до конца майских выходных как на трассах, так и в населенных пунктах. Отдельное внимание будет уделено отдаленным территориям, куда также будут направлены экипажи ДПС.