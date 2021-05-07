В Екатеринбурге в отделе полиции скончался пожилой мужчина

Скончавшийся был нетрезв, из-за чего упал и повредил шейный отдел позвоночника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в отделе полиции №3 скончался пожилой мужчина. Сейчас проверкой инцидента занимается следственный отдел СК по Кировскому району Екатеринбурга. По предварительным данным, смерть екатеринбуржца не носит криминальный характер.

— Сотрудники полиции уже установили личность погибшего. Он был нетрезв, не удержался, упал, повредил шейный отдел позвоночника. Приехавшие врачи констатировали смерть, — рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В конце февраля в другом отделе полиции также скончался мужчина. Тогда возможной причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.