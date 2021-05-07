Поиски идут больше недели: в Первоуральске пропал 53-летний мужчина

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Первоуральске больше недели волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 53-летнего Белькова Вячеслава Александровича. Мужчина вышел из дома еще 28 апреля и не вернулся. Информации о его местонахождении нет с того дня.

- Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, короткие волосы седого цвета, голубые глаза, - сообщают добровольцы.

В момент пропажи был одет в темно-синюю болоньевую куртку, серо-зеленую футболку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите по номеру 88007005452 или по телефону экстренных служб «112».