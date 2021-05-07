Екатеринбуржцам в день Победы расскажут, как жили советские партизаны

В день Победы для гостей мероприятия будет организована концертная программа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Екатеринбурга смогут ознакомиться с бытом партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны. Специальную локацию откроют недалеко от окружного дома офицеров. Горожанам представят модели землянки, полевого узла связи, пункта выдачи боеприпасов. На этих площадках военнослужащие Центрального военного округа расскажут об экспонатах «партизанской деревни»и боевых возможностях представленного на выставке вооружения.

- В день Победы для гостей мероприятия будет организована концертная программа с выступлениями артистов городских творческих коллективов, а также динамический показ сборки-разборки армейского вездехода «УАЗ», - сообщают в пресс-службе ЦВО.

Также все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую гречневую кашу, приготовленную на полевых кухнях военными поварами.