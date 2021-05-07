Под Екатеринбургом спасатели достали со два двухметровой ямы ондатру

Фото: «Зооспас в Екатеринбурге»

Екатеринбургские зооспасатели пришли на помощь ондатре, которая провалилась в двухметровую яму для столба в поселке Бобровском. История произошла еще 4 мая, о животном, угодившем в беду, рассказали местные жители.

- Оказавшись на месте, я поразился тому, что ее смогли там обнаружить - уже заранее зная, что она сидит на дне, я едва смог ее разглядеть, настолько ее окрас сливался с цветом окружающей глины, - сообщил Евгений Зенков, который трудится в «Зооспасе».

Ондатру достали со дна с помощью специальной удочки и мешка. Сразу после счастливого спасения зверька выпустили в безопасном месте на берегу Исети.