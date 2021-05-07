Ослепило солнце: в Екатеринбурге водитель иномарки сбил 15-летнего подростка

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В Екатеринбурге на улице Труда водитель на RenaultDusterсбил 15-летнюю девочку, которая выгуливала собаку. С травмой голову ее увезли в больницук. Инцидент произошел вечером 6 мая. Прибывшие на место инспекторы установили, что школьница шла по обочине вместе с подругой такого же возраста. Подростки шли к ближайшему водоему в направлении с автомобилем.

- За рулем машины находился 55 - летний житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления транспортными средствами 30 лет. С его слов, он не увидел пешеходов, так как ослепило солнце. Транспортное средство получило механические повреждения, - сообщают в ГИБДД Екатеринбурга.

Мужчина сам вызвал скорую помощь для пострадавшей. Также он дал показания полицейским, которые устанавливают обстоятельства ДТП. Экспертиза показала, что в момент аварии он был трезвым.