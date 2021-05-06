Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение

Фото:предоставлено Tele 2

Мобильный оператор Tele2 поддержал всероссийскую акцию «Бессмертный полк».

Компания запустила серию stories в своем приложении «Мой Tele2», посвященную онлайн-шествию в память о Великой Отечественной войне. С помощью цифровых инструментов Tele2 вовлекает в событие пользователей приложения, средняя дневная аудитория которого превышает 2,4 млн человек. В 2021 году всероссийская акция «Бессмертный полк» второй год подряд проходит в онлайн-формате. В 2020 году онлайн-шествие собрало более трех миллионов заявок. Tele2 снова приглашает своих абонентов присоединиться к проекту и почтить подвиги близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Оператор поддержал акцию серией stories в своем приложении «Мой Tele2». Такой выбор канала продвижения обусловлен тем, что ежедневно приложением пользуется более 2,4 млн клиентов, а его аудитория по итогам первого квартала 2021 года достигла 19 млн человек. Накануне Дня Победы Tele2 рассказывает через приложение о преимуществах онлайн-шествия: формат позволяет пользователю присоединиться к всероссийской акции, в каком бы городе он ни находился. Текст stories напоминает: «Герои живы, пока жива память о них». Одна из страниц «историй» содержит ссылку, которая ведет на сайт «Бессмертного полка». Чтобы присоединиться к онлайн-шествию, нужно заполнить простую заявку на сайте до 7 мая и добавить фото своего героя – ветерана Великой Отечественной войны. При этом с помощью нейросетей сервис позволяет восстановить детали, цвет фотографии и устранить дефекты. Платформа поможет подготовить коллаж для размещения в соцсетях. Он также станет частью большого видео, которое будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране. После заполнения заявки пользователь заранее получит уведомление о том, в какое именно время его героя покажут онлайн. Трансляция шествия начнется 9 мая в 15:00 по местному времени.