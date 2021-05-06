Воспитанники Екатеринбургского суворовского училища впервые примут участие в параде Победы

Принимать парад будет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 мая в Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы. В этом году впервые в параде примут участие воспитанники Екатеринбургского суворовского училища и девушки-курсанты Уральского института МВД.

- В ходе музыкального сопровождения сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы ЦВО полковника Сергея Алеева исполнит около 30 встречных и парадных маршей, - сообщили в пресс-службе ЦВО.К

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