Названы сроки реконструкции развязки у концерна «Калина»

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Заместитель Главы Екатеринбурга Андрей Корюков в эфире программы «Главное в городе» рассказал о строительстве транспортной развязки у концерна «Калина».

- Это грандиозный проект, финансирование которого будет выделяться из федерального, областного и городского бюджетов. По итогам полугодия мы приступим к строительству транспортной развязки», – заявил в прямом эфире Андрей Корюков.

Общая протяженность новых дорог составит 9,85 километра, из них 2,5 километра – суммарная длина эстакад и путепроводов. Средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 километров в час.

- Строительные организации уральской столицы обладают большим опытом по возведению крупных инженерных сооружений. Уверен, что транспортная развязка будет введена в нормативный срок, – подчеркнул Корюков.

Добавим, что полностью завершить строительство развязки предполагается в 2024 году.

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