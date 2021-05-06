Названы сроки реконструкции развязки у концерна «Калина»

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Заместитель Главы Екатеринбурга Андрей Корюков в эфире программы «Главное в городе» рассказал о строительстве транспортной развязки у концерна «Калина».
- Это грандиозный проект, финансирование которого будет выделяться из федерального, областного и городского бюджетов. По итогам полугодия мы приступим к строительству транспортной развязки», – заявил в прямом эфире Андрей Корюков.
Общая протяженность новых дорог составит 9,85 километра, из них 2,5 километра – суммарная длина эстакад и путепроводов. Средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 километров в час.
- Строительные организации уральской столицы обладают большим опытом по возведению крупных инженерных сооружений. Уверен, что транспортная развязка будет введена в нормативный срок, – подчеркнул Корюков.
Добавим, что полностью завершить строительство развязки предполагается в 2024 году.
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