В Академическом мужчина выпал из окна и погиб

Пока неизвестно, в какой квартире жил погибший. Фото: читатель "КП"

В Академическом под окнами высотки нашли тело мужчины. Он погиб, упав из окна дома по адресу Павла Шаманова 5/2.

Об этом «КП» рассказали местные жители. Пока они не знают личность погибшего мужчины и то, являлся ли он жителем этого дома.

ЧП произошло 6 мая около 14 часов дня.

- Мужчина одет в белый свитер и джинсы. С какого он выпал этажа, пока тоже неизвестно. Со слов врачей, этаж был ниже 10-го. Если бы выше, то травмы на теле были бы гораздо серьезнее, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из очевидцев.

Сейчас на месте работает полиция и скорая.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать произошедшее позже.