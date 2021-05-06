Жителя Екатеринбурга обманули на шесть миллионов рублей

За первые три месяца 2021 года в Свердловской области жертвами различного рода аферистов стали 1644 уральца Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Екатеринбурга лишился шести миллионов рублей после звонка телефонных мошенников. Мужчина повелся на уловку аферистов о том, что его деньги под угрозой.

- Ему поступил звонок, якобы, от службы безопасности банка о том, что необходимо пройти процедуру переактивации счета из-за угрозы мошенников. Послушавшись советов «доброжелателей», мужчина оформил кредиты на сумму шесть миллионов рублей и лично перевел их аферистам, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Напомним, что новый способ мошенничества появился и в Сети. Людям приходят ссылки, по которым они могут «погасить долги» перед судебными приставами.

ВАЖНО!

За первые три месяца 2021 года в Свердловской области жертвами различного рода аферистов стали 1644 уральца. Региональный главк МВД призывает граждан быть более бдительными и внимательными.

Среди них есть доценты, сотрудники правоохранительных органов, финансовых учреждений, геологи, врачи, педагоги, пенсионеры и другие. Что характерно, многие из них знали о существовании мошенников, но те, словно, профессиональные гипнотизеры все равно их обманули.