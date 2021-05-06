За минувшие сутки в Свердловской области выявили 29 природных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация в Асбесте, где горит гектар леса – там ввели режим ЧС.

- 20 пожаров на территории 13 муниципальных образований были полностью потушены. К тушению лесных пожаров были привлечены 399 человек и 113 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России 60 человек личного состава и 30 единиц пожарно-спасательной техники, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».