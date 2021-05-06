С Победой нас! Уважайте, уважайте этот день!

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Накануне Дня Победы сотрудники АО «Екатеринбурггаз» встретились с подшефными ветеранами, поздравили с 9 мая и подарили продуктовые наборы. Несмотря на почтенный возраст, бывшие горгазовцы сохранили бодрость духа и воспоминания прошлых лет.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

- Я считаюсь малолетним узником концлагеря. Всю нашу семью в годы войны увезли в Германию: родителей и нас 4 несовершеннолетних детей. Я совсем мала была, но хорошо помню этот период. Помню, как бомбили, как евреев расстреливали. Страшно было и голодно. Ели что могли, что находили. Немцы, у кого огороды были, разрешали нам траву порвать, – вспоминает Людмила Николаевна Козлова.

- Когда пришла работать в горгаз, двадцать лет после окончания войны прошло. Всю жизнь там трудилась, а это без малого 32 года. Коллектив у нас был очень хороший. Душевный был народ. Все нас любили, – продолжает Л.Н. Козлова.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

С теплом вспоминает «Екатеринбурггаз» Вера Павловна Вяткина, которая проработала на предприятии 25 лет. - Я очень любила горгаз, такие люди там работали! Я всегда трудилась на совесть, была почетным работником, почетным донором, а когда я уволилась, меня начальник звал обратно, хотя бы годик поработать. В этом году мне уже 96 лет. Все мои подружки умерли, одна я осталась. А как же хочется еще пожить! У нас в семье все долгожители. И родители, и братья с сестрами. Большое было хозяйство дома, с детства привыкли работать много и хорошо. Папа с мамой у меня такие добрые были, и я сама до сих пор всем помогаю, никому не могу отказать, – рассказывает Вера Павловна.

- Это точно! Мама до сих пор помогает каждому соседу в нашем доме. Люди, когда узнают, сколько ей лет, поражаются, какая она бодрая, активная и душевная. Я бывает, даже ее ругаю. Как-то прихожу домой, а она на диван залезла и ковер чистит. Или уже вниз бежит, под окнами у дома грядки проверяет. Думаю, секрет маминого долголетия в том, что она всегда занята делом. А еще в том, она заботится о себе. Просит заказывать ей специальные мази, настойки с медом пьет. Молодец! Молодым есть, чему у нее поучиться, – подтверждает дочь Веры Павловны Светлана.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Поблагодарила «Екатеринбурггаз» и семья Шешиловых. Вениамину Григорьевичу, который трудился в горгазе, в этом году исполняется 92 года. «Дай бог здоровья всем ветеранам и горгазу, чтобы все жили долго, а работали на совесть», – говорит Вениамин Григорьевич.

- Я сама всю жизнь проработала на одном заводе. Как пошла в 14 лет и так до пенсии. Бригадиром была. Сейчас так хочется куда-то поехать, а ноги-то плохо ходят, но я держусь. Надо держаться! Лишь бы больше войны не было. Я ведь её пережила, а так хочется забыть это голодное время. Сколько слез мы пролили. Милые мои, с Победой нас! Уважайте этот день! Уважайте, уважайте, уважайте! Война – это страшное время, не дай Бог никому это снова пережить, – со слезами на глазах говорит супруга Мария Николаевна.