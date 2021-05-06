«Атомстройкомплекс» установил информационный знак у дома Бориса Рыжего

Фото: Егор Соловьев

7 мая исполняется ровно двадцать лет со дня трагической гибели уральского поэта Бориса Рыжего. После него нам осталась более тысячи замечательных стихов и одна посмертная записка: «Я вас любил. Без дураков».

В память о земляке, которого критики назвали самым талантливым поэтом своего поколения, у дома Бориса Рыжего по улице Титова, 44 установили информационных знак. Это не мемориальная доска, которую монтируют на стену дома. Информзнак устанавливается у дороги для пешеходов, напротив значимого объекта. Такие указатели – большое подспорье для экскурсоводов, которые проводят ознакомительные экскурсии для горожан и гостей Екатеринбурга. Они есть в каждом европейском городе, развивается эта практика и в столице Урала.

Поддерживает идею развития туристических маршрутов на Урале один из крупнейших градостроителей края, компания «Атомстройкомплекс». По инициативе генерального директора компании, Валерия Ананьева, появился замечательный проект «Мы с Урала», есть сайт, на котором концентрируется информация о регионе. В компании заинтересованы, чтобы сохранялась память о талантах Урала, чтобы развивались туристические маршруты по знаковым местам.

- Информационный знак, выполненный в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга, установили у дома Бориса Рыжего в сентябре прошлого года, - комментирует Эвелина Григорьева, пресс-секретарь компании «Атомстройкомплекс». – Он понравился и горожанам, и всему культурному сообществу. Жильцы дома даже пообещали за ним присматривать. К сожалению, сохранить объект надолго не удалось. В компании принято решение установить его повторно. Поэт заслуживает признательности и доброй памяти.

На информзнаке можно прочитать небольшой отрывок стихотворения человека, который прожил в доме на улице Титова одиннадцать лет.

«Помнишь дождь на улице Титова,

что прошел немного погодя

после слез и сказанного слова?

Ты не помнишь этого дождя!

Помнишь, под озябшими кустами,

мы с тобою простояли час,

и трамваи сонными глазами

нехотя оглядывали нас?»

Дополним, в 2016 году компания «Атомстройкомплекс» построила на Вторчермете жилой комплекс «Дом у пруда» (пер. Сызранский). Градостроители благоустроили парк, в котором любил гулять Борис Рыжий, очистили местный пруд. В настоящее время парк облюбовали спортсмены и мамочки с колясками, а в пруду поселились утки.