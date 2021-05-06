В Нижнем Тагиле будут судить наркосбытчиков, прятавших запрещенные вещества на кладбище

Трех мужчин из Нижнего Тагила скоро будут судить по обвинению в сбыте наркотиков. Самому старшему из них 30 лет, а самому младшему 22. По данным следствия, они действовали с 2017 по 2020 год, связываясь с потребителями через Интернет и оставляя в определенных местах города для них, так называемые, закладки в тайниках.

- Самый младший из участников группы был задержан оперативными сотрудниками в конце сентября прошлого года на кладбище в районе Рудника имени III Интернационала с поличным, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - При нем сотрудники полиции обнаружили и изъяли 3 пластиковых пакетика с 50 свертками из фольги, в которых находились синтетические наркотики.

После этого оперативники обнаружили еще несколько тайников в двух районах города, которые сделал молодой человек. В отделении полиции он сказал, что решил заняться распространением запрещенных веществ ради заработка и доступа к наркотикам – он был зависим от них. Вскоре полиция задержала еще двух таких же наркокурьеров. Уголовное дело уже направлено в суд.

- Всего из незаконного оборота было изъято более 140 грамм синтетических наркотических средств, - добавляют в ведомстве. - Проведены исследования средств связи обвиняемых, с помощью которых осуществлялось общение между курьерами и так называемыми оператором и руководителем Интернет – магазина.