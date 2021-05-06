В Екатеринбурге арестовали грабителя, который обворовывал пункты микрозаймов

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска задержали грабителя, который обворовывал пункты микрозаймов. Как рассказали в пресс-группе УМВД, на счету любителя легкой выручки три нападения, а сумма украденного составила 36 тысяч рублей.

Первое ограбление произошло 20 апреля на улице Шаумяна, налетчик угрожал менеджеру ножом.

- Через два дня аналогичное сообщение поступило в отдел полиции № 5 Ленинского района из кредитной организации, расположенной на улице Щорса. На этот раз добычей злоумышленника стали 7 тысяч рублей, - пояснили в полиции города.

28 числа грабитель вернулся к первому пункту микрозаймов, но там смог достать лишь тысячу рублей. В тот же день он и был задержан. Налетчиком оказался 41-летний мужчина.

Он уже арестован, ему грозит до 10 лет колонии.

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