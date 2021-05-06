Из-за лесного пожара в Асбесте ввели режим повышенной готовности

Администрация Асбестовского городского округа сообщила о введении режима повышенной готовности. Причиной тому стал лесной пожар, начавшийся неподалеку от города, дым от которого доносился до жилого района Папанинцев.

- На место был направлен дежурный караул 61 пожарно-спасательной части, - уточняют в администрации Асбестовского городского округа. – Для тушения лесного пожара и предупреждения его перехода на индивидуальные жилые дома в районе Папанинцев была привлечена группировка сил и средств в составе 57 человек и 12 единиц техники.

В администрации уточняют, что от федеральной противопожарной службы прибыло 43 пожарных и 5 единиц техники, от местного аварийно-спасательного отряда «Центр спасения» - девять человек и две единицы техники. Также на борьбу с огнем еще один человек и одна машины прибыли от муниципального предприятия «Вторресурсы» и четыре человека и четыре машины от «Ураласбеста».

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