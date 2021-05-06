Жители Свердловской области подверглись новому виду мошенничества. Теперь лже-газовики предлагают «оплатить задолженности» в автоматическом режиме. Для этого аферисты просят указать данные банковских карт.

- В ходе проверки было установлено, что адрес, откуда происходила рассылка, зарегистрирован на территории другого государства, а граждане задолженности не имели либо задолженность была не той категории и не той суммы, - сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Узнать о наличии задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ФССП России или на Госуслугах. Прочитайте историю бизнесмена Дмитрия Суханова, чтобы знать, как телефонные мошенники разводят россиян на деньги.

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