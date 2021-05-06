К 9 мая центр Екатеринбурга отмоют специальным шампунем

К 9 мая центр Екатеринбурга отмывают специальным шампунем. По словам директора ДЭУ Верх-Исетского района Дениса Пряничникова, шампунь для дорог «Бионорд» применяется для мытья покрытия из асфальта, и позволяет очистить проезжую часть от пятен масла, остатков зимних реагентов и смеси песка с солью.

- Опытную партию, предоставленную давним партнером Екатеринбурга, Уральским заводом противогололедных материалов, мы используем на тех улицах в центре, где будут проходить главные массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы – проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Репина, – пояснил Денис Пряничников. – Отмечу, что обновлённое средство сертифицировано, абсолютно безвредно и экологически безопасно».

Напомним, что 9 мая синоптики обещают до + 24 тепла.

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