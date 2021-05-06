В Екатеринбурге похолодает до +11

В Екатеринбурге значительно похолодает. По данным Гидрометцентра России, в ночь на 7 мая столбик термометра опустится до +3 градусов по Цельсию. Днем синоптики обещают до +20 тепла.
В субботу, 8 мая, воздух прогреется до +22 градусов. А уже в воскресенье потеплеет до +24. Но в день Победы будет по-прежнему облачно, поэтому рассчитывать на слишком жаркую погоду не стоит.
В понедельник днем до +23 градусов, в ночь на вторник +11 тепла.
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