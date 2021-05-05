Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как нашли тело известной уральской блогерши

Фото: Instagram

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела 28-летней блогерши. Кристину Журавлеву нашли в лесу под Арамилем. Сама девушка пропала еще в начале апреля.

- Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели. проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия, - прокомментировали в ведомстве.

Как сообщили родственники Кристины Журавлевой, под стражей находится ее муж Дмитрий.

- Личность погибшей девушки установлена. В настоящее время полицейские устанавливают круг знакомых, с кем она общалась в последнее время, в том числе, выясняется, были ли у неё конфликты в семье, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Кристина известный блогер в Instagram, она рассказывает о моде и делится красивыми фотографиями в стиле lifestyle. За ее жизнью следят 57 тысячи человек. Подробности читайте здесь.

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