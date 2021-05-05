На Урале рецидивиста лишили свободы за пьяную езду за рулем

Ранее мужчина уже сидел в тюрьме за смертельную аварию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице Свердловской области посадили в тюрьму мужчину, который пьяным сел за руль автомобиль. В декабре 2020 года его поймали полицейские, позже выяснилось, что водитель был не трезвым.

В 2018 году подсудимый досрочно освободился из мест не столь отдаленных, где он отбывал наказание за смертельную аварию.

- В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что Овчинников в 2016 году был осужден Талицким районным судом к 3 годам лишения свободы за совершение преступлений по ст. 264.1 УК РФ, а также по и ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), - объяснили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.