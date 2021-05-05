В Екатеринбурге перед праздником центр города моют с новым шампунем

Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге перед празднованием Дня Победы центр города моют с новым шампунем для дорог «Бионорд». Он позволяет очистить дорожное покрытие от пятен масла, остатков зимних реагентов и смеси песка с солью.

- Опытную партию мы используем на тех улицах в центре, где будут проходить главные массовые мероприятия, посвященные Дню Победы - проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Репина, - рассказал директор ДЭУ Верх-Исетского района Денис Пряничников.

По его словам новое средство сертифицировано, абсолютно безвредно и экологически безопасно. После КАМАЗов с моющим средством на дороги выходит техника, смывающая остатки шампуня и грязи в канализацию.