Дом-памятник в Екатеринбурге начал разрушаться спустя три года после реставрации

Фото: "Уральский хронотоп"

В Екатеринбурге начал разрушаться дома-памятник, который отреставрировали всего три года назад. От здания, расположенного на улице 8 Марта, 1, отвалился кусок штукатурки. Обрушение произошло 4 мая. Отметим, само здание было построено в 1933 году. Его внесли в список объектов культурного наследие, как памятник конструктивизма.

- Жители дома говорят, что обрушение произошло вчера днем. Начали выяснять. ОКН готовили к Чемпионату Мира по футболу. Проект реставрации делала компания «честного Чачина» - ООО «Сити Билдинг». Но вот реализация проекта прошла очень странно, - рассказывают общественники организации «Уральский хронотоп».

Общественники изучили документы на Госзакупках и не нашли сведений о ом, кто конкретно занимался ремонтом. Теперь они собираются обратится в прокуратуру.

То есть непонятно кто проводил работы на ОКН и имел ли он на это право. Но работы были проведены. Вероятно, с нарушением законодательства. Направили обращение в прокуратуру.