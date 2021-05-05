Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 15:01

В Екатеринбурге пропал 35-летний мужчина

Филипов Алексей не выходит на связь с 3 мая
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: ПСО Прорыв

Фото: ПСО Прорыв

В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 35-летнего Филипова Алексея. Мужчина пропал еще третьего мая во Втузгородке. Два дня о его местонахождении ничего не известно.

- На момент пропажи был одет в короткую куртку темно-синего цвета, темную кепку, строгие темные брюки, строгие темные туфли, вязаную кофту на молнии и красную футболку, - рассказали в ПСО Прорыв.

Приметы:

Рост: 183 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: зелёный.

Цвет волос: русый с седеной.

Особые приметы: носит бороду и усы, на внутренней части предплечья правой руки следы от ожога.

Если вы знаете, где может находиться Алексей, сообщите руководителю поискового отряда Наталии по телефону: 89000440220.