В Екатеринбурге пропал 35-летний мужчина

Фото: ПСО Прорыв
В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 35-летнего Филипова Алексея. Мужчина пропал еще третьего мая во Втузгородке. Два дня о его местонахождении ничего не известно.
- На момент пропажи был одет в короткую куртку темно-синего цвета, темную кепку, строгие темные брюки, строгие темные туфли, вязаную кофту на молнии и красную футболку, - рассказали в ПСО Прорыв.
Приметы:
Рост: 183 см.
Телосложение: плотное.
Цвет глаз: зелёный.
Цвет волос: русый с седеной.
Особые приметы: носит бороду и усы, на внутренней части предплечья правой руки следы от ожога.
Если вы знаете, где может находиться Алексей, сообщите руководителю поискового отряда Наталии по телефону: 89000440220.