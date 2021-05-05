Сохраняется высокая пожараопасность: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Свердловчан попросили соблюдать меры безопасности в период непогоды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. По данным уральских синоптиков, 6 и 7 мая ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также в некоторых частях региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Свердловчан попросили соблюдать меры безопасности в период непогоды, а также не выходить без особой надобности на улицу и приостановить работы на крышах или балконах. - В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных, - просят в МЧС по Свердловской области. При сильных порывах возможны повреждения линий электропередач. Водителей попросили не парковать автомобили вблизи рекламных конструкций или деревьев.