В Екатеринбурге спасли пожилую женщину, сидевшую на окне третьего этажа

Женщину затащили внутрь квартиры спасатели МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники МЧС спасли пожилую женщину, сидевшую на окне третьего этажа. Инцидент произошел на улице Ляпустина.

- В 11:20 поступило сообщение о том, что в окне находится пожилая женщина. Через девять минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - На происшествие реагировали три единицы техники и 10 человек личного состава.

Поднявшись на этаж и вскрыв дверь при помощи специнстумента, спасатели затянули пенсионерку обратно в квартиру. Женщину передали бригаде медиков.

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