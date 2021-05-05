Девушке предоставят жилье из государственного специализированного жилищного фонда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском сироте предоставили жилье только после вмешательства прокуратуры. 22-летней девушке не хотели выделять помещение из-за того, что она являлась собственником одной четвертой части жилого дома в Туринске, в котором не было никаких условий для проживания.

- Согласно заключению Межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, указанное жилое помещение подлежит капительному ремонту, износ здания составляет 47 %. Кроме того, проживание в данном помещении невозможно ввиду отсутствия в нем энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации, сантехнического оборудования, необходим ремонт полов, окон, крыши, стен, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В итоге по иску прокурора Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал, что девушка имеет право на предоставление жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.