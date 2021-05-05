Екатеринбург вошел в десятку городов для путешествия с детьми в майские праздники

Екатеринбург попал в ТОП-20 городов, куда едут отдыхать с детьми в майские праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург попал в ТОП-20 городов, куда едут отдыхать с детьми в майские праздники. Уральскую столицу в эти длинные выходные семьи предпочти Симферополю, Туле и Анапе. Какие направления стали популярны среди россиян в период с 1 по 10 мая выясняли аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру

- Самые популярные ж/д направления у путешественников с детьми и подростками на майские праздники — это Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится более 38% «детского пассажиропотока», - рассказали в Туту.ру.

Остальные места распределились между Сочи, Казанью, Краснодаром. Екатеринбург занял девятую строчку в этом рейтинге. 20-ку замкнул Симферополь.

Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает восьмое место по популярности у путешественников с детьми.