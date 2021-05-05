Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На Полевском тракте, в районе поселка Широкая речка, Nissan улетел на обочину после столкновения с грузовиком. ДТП произошло сегодня днем, 5 мая.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, в аварии пострадал один человек. Обстоятельства аварии будут известны позднее. Сейчас их выясняют госавтоинспекторы.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что еще одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня днем на Челябинском тракте. С места аварии госпитализировали двух взрослых и одного ребенка.

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