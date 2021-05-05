Когда закончится учебный год для школьников: отвечают в Департаменте образования

В этом учебном году в столице Урала 13 тысяч 700 школьников оканчивают девятый класс, и 7 тысяч 300 ребят – одиннадцатый. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Департаменте образования города рассказали, когда у школьников Екатеринбурга заканчивается учебный год. Начать каникулы рекомендовано в конце мая.

- Для учеников 9-х и 11-х классов – 21 мая; 2-х – 8-х и 10-х классов – 31 мая. Первоклассники заканчивают учебный год в соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательной организации, - сообщил Департамент образования в Екатеринбурге.

Помимо этого, стало известно, смогут ли девятиклассники и одиннадцатиклассники провести традиционное прощание со школой. 21 мая «Последний звонок» в учеников 11-классов пройдет в виде торжественной линейки, а для 9-х в виде классных часов. Выпускные рекомендует провести для 9-х классов – 23 июня с 12:00 до 14:00; для 11-х классов – 1 июля с 15:00 до 18:00.

В этом учебном году в столице Урала 13 тысяч 700 школьников оканчивают девятый класс, и 7 тысяч 300 ребят – одиннадцатый.