Исторический эшелон «Поезд идет на восток» прибудет на железнодорожный вокзал Екатеринбург 6 мая

Фото: предоставлено СвЖД

6 мая в 11:00 по местному времени на железнодорожный вокзал Екатеринбург прибудет исторический эшелон «Поезд идет на восток». В составе ретропоезда, который поведет раритетный паровоз, – вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, платформы с военной техникой, а также платформа-сцена.

Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали поезда, возвращающиеся с фронта. После остановки эшелона состоится торжественный митинг и праздничный концерт, прозвучат стихи и песни о войне. Все желающие смогут зайти внутрь раритетных вагонов и осмотреть экспозицию.

Фото: предоставлено СвЖД

Напомним, в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Свердловская железная дорога организовала курсирование исторического эшелона «Поезд идет на восток». Состав уже побывал на станциях Чайковская, Пермь-1, Чусовская (Пермский край). Сегодня услышать гудки паровоза и поприветствовать исторический эшелон смогут жители Кушвы (станция Гороблагодатская) и Нижнего Тагила.

Из Екатеринбурга поезд отправится далее на восток. 8 мая он сделает остановку на станции Богданович (с 11:30 до 15:30). В День Победы 9 мая исторический эшелон прибудет в Камышлов (с 12:00 до 14:00). После этого поезд отправится в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.