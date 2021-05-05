В Свердловской области приставы запретили выезд за границу 141 тысяче должникам

Больше всего из тех, кто не может выехать из России задолжавшие по оплате за услуги ЖКХ, не исполнившие решение суда неимущественного характера и не возместившие моральный вред Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области приставы запретили выезд за границу 141 тысячи должникам. Эти уральцы не смогут выехать за пределы России пока не оплатят задолженности. При этом расстаться с долгами нужно не перед самой поездкой, а заранее, чтобы платежи успели пройти.

- В период майских праздников, летних отпусков, собираясь в заграничную поездку, удостоверьтесь, что у вас отсутствует задолженность и не возбуждено исполнительное производство. Оплатить задолженность необходимо заблаговременно перед поездкой за пределы России, снять ограничение в аэропорту перед вылетом будет невозможно, - напомнили в ГУФССП России по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что среди тех, кто имеет временное ограничение в праве выезда за границу, 56,4 % - это мужчины и 43 % женщины. Менее всего среди них свердловчан в возрасте от 18 до 25 лет – 5 607 человек. Большинство из них не оплатили вовремя административные штрафы. Больше всего из тех, кто не может выехать из России - 48 тысяч человек, в возрасте от 36 до 45 лет задолжавшие по оплате за услуги ЖКХ, не исполнившие решение суда неимущественного характера и не возместившие моральный вред.