Новые партии вакцины уже поступают в больницы региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступило две партии вакцины от коронавируса. 34 852 доз вакцины Спутник V и партию вакцины ЭпиВакКорона, которая позволит привить 2 265 человек, уже развозят по больницам региона.

- Вакцинация в Свердловской области проводится в 148 кабинетах, которые развернуты в 80 медицинских организациях. Действуют 29 мобильных пунктов и 35 мобильные бригады, - напомнили в региональном оперштабе.

На сегодня, 56 мая, в Свердловской области первым компонентом привито 387 996 человек, вторым - 260 581.