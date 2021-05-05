Продажу алкоголя на 9 мая ограничат в трех районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге обновили список территорий, где ограничат продажу алкоголя 9 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Всего ограничения будут действовать в трех районах. Согласно документу, не изменены остались только границы улиц в центре города: Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. Алкоголь здесь нельзя будет купить с 8 утра до 23 часов ночи.

С 20 часов до 23 часов 9 мая также будет ограничена продажа алкоголя на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина и в границах улиц Машиностроителей – 40-летия Октября – Кировградской.

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