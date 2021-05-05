Фото: МЧС по Свердловской области

Движение на Тюменском тракте, где 3 мая сгорели бензовоз и три фуры, восстановили спустя сутки. Из-за аварии на дублере Сибирского тракта движение в сторону Тюмени было полностью перекрыто.

- Движение транспортных средств на 21-км автодороги Екатеринбург - Тюмень восстановлено в прежнем режиме, после ДТП, произошедшего накануне вечером, в результате которого три грузовых автомобиля получили механические повреждения и сгорели дотла, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России Екатеринбургу.

Напомним, что по предварительной информации, водитель тягача «Тата» при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Белоярского района допустил столкновение с двумя стоящими на обочине фурами, после чего произошло возгорание всех трех грузовиков.

По данным МЧС, одна из фур перевозила алюминиевую пудру, из-за чего сохранялась угроза взрыва. К счастью, спасатели вовремя локализовали огонь, и взрыва удалось избежать.