В Екатеринбурге в ДТП пострадал трехлетний малыш

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге после столкновения двух Opel пострадал трехлетний малыш. ДТП произошло накануне днем, 4 мая, на улице Щербакова, напротив дома № 77/3.

- Водитель автомобиля Opel Corsa, двигаясь по Щербакова со стороны Пархоменко в направлении Зимней, при повороте налево допустила столкновение со встречным автомобилем Opel Astra, двигающимся со встречного направления прямо, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье слева в Opel Corsa в детском удерживающем устройстве, благодаря чему серьезных травм не получил. Малыша госпитализировали в ДГБ № 9, где ему диагностировали ссадины лба.

За рулем Opel Corsa, в котором ехал ребенок, находилась 25-летняя девушка. Она рассказала сотрудникам ГИБДД, что поворачивала налево на зеленый, остановилась, чтобы пропустить встречные машины, а когда загорелся красный - начала движение. В этот момент в нее въехал Opel Astra, который заканчивал проезд во встречном направлении прямо на красный сигнал светофора. В автомобиле находился 36-летний мужчина. Он рассказал, что заканчивал проезд перекрестка на моргающий зеленый. Водителей проверили на алкоголь – они были трезвы.

- Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим, предписанный дорожными знаками, при совершении поворота налево, убеждаться в безопасности маневра и пропускать встречный транспорт, - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.