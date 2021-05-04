Администрация ГГО на три месяца задержала выполнение решения суда

После публикации наших коллег из "ТагилСити" участок наконец-то прибрали. Фото: Tagilcity.ru

В селе Покровское под Нижним Тагилом 1 мая 2021 года наконец-то ликвидировали нелегальную контейнерную площадку, которую когда-то здесь установили с нарушениями.

Жители близлежащих улиц часто жаловались чиновникам на неприятный запах и мусор, а также стаи собак, которых привлекала свалка напротив дома №7 по улице Правды. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Пригородный суд ранее обязал администрацию Горноуральского городского округа в срок до 19 января 2021 года убрать незаконную контейнерную площадку. Однако терпеть бардак жителям села пришлось до начала мая.

1 числа сюда на «Газели» приехала бригада из трех человек и ликвидировала свалку.