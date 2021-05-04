В Нижнем Тагиле стартовали опрессовки

В разных районах Нижнего Тагила опрессовки пройдут в разное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начался период опрессовок. На это время в разных районах города будет по очереди отключена горячая воды. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

4 и 5 мая гидравлические испытания проводятся в котельных в поселке Нижняя Черемшанка, а также на Кушвинском тракте.

С 11 по 27 мая опрессовки проведут на тепловых сетях Ленинского и Тагилстроевского районов.

19 и 20 мая гидравлические испытания проведут в поселке Северный.

Также в мае энергетики обследуют котельные в поселках Серебрянка, Верхняя Черемшанка, Висимо-Уткинск, Антоновский, в санатории «Руш» и детском загородном лагере «Уральский огонек».