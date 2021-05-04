В Екатеринбурге врачи провели уникальную операцию на печени 83-летнему пациенту

Врачи выполнили резекцию печени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге врачи первого хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) выписали 83-летнего пациента, которому выполнили резекцию печени. Как уточнили в лечебном учреждении, это самый пожилой пациент за всю историю больницы, кому провели подобную операцию.

- Ранее мы проводили резекцию печени больному старше 70, но пациент, выписанный в апреле, – самый возрастной за все время проведения таких операций. Возраст сам по себе не является противопоказанием к проведению вмешательства. Но в связи с тем, что у пожилых людей, как правило, есть сопутствующие заболевания, риски при проведении операций повышены, – объяснил заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов.

Отделение, которое он возглавляет, специализируется на лечении уральцев с заболеваниями печени, в том числе и со злокачественными новообразованиями.

Ранее у прооперированного пациента врачи диагностировали самого гепатоцеллюлярную карциному. Так называется наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль печени.

В начале года 83-летний мужчина стал ощущать слабость, снижение аппетита, тошноту, тяжесть и боль в правом боку. После этого в ходе обследования у него и выявили очаговое образование в печени.

Перед тем, как приступить к операции, врачи СОКБ №1 провели консилиум, где подробно обсудили возможные риски. Лишь после этого было принято решение о хирургическом вмешательстве.

- Хирургам, Олегу Григорьевичу и Павлу Алексеевичу, а также Александру Львовичу, главному анестезиологу-реаниматологу области, который сам проводил наркоз, большое спасибо за продление жизни. И низкий поклон первой хирургии ОКБ! – поблагодарил прооперированный пациент.