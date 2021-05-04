Больше полутора тысяч посетителей Кольцово сделали в аэропорту прививку от коронавируса

Пункт вакцинации заработал в аэропорту в конце марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1,5 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в аэропорту Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

- Кольцово – первый региональный аэропорт России, в котором начал работу прививочный пункт, - уточнили в Кольцово.

В апреле екатеринбургский аэропорт получил максимальный рейтинг в 5 звезд по итогам аудита ковид-безопасности. Его проводили эксперты международной рейтинговой организации Skytrax.

Посетители Кольцово проходят тепловизионный контроль, а места общего пользования обрабатываются дезинфицирующими средствами. Также на территории аэропорта обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Пункт вакцинации в Кольцово работает продолжает работу и в майские праздники. С 4 по 7 мая он принимает желающих с 13:00 до 19:00. 8-10 мая вакцинация проводиться не будет. C 11 мая пункт будет работать в обычном режиме, уточнили в пресс-службе Кольцово.

Пункт вакцинации в екатеринбургском аэропорту открылся в конце марта 2021 года.